McKinsey faz sucessão de Silvio Santos

O grupo Silvio Santos contratou a consultoria americana McKinsey, considerada uma referência em reestruturação de negócios, para organizar sua sucessão, segundo apurou o Estado. Hoje, o grupo tem um presidente - Guilherme Stoliar -, mas as estratégias são, na prática, determinadas pelo fundador. As filhas do apresentador participam do processo de sucessão.

Procurada, a consultoria disse que não fala sobre clientes. Stoliar não foi encontrado para comentar o assunto.

Além do SBT, rede de televisão fundada em 1981 e que hoje é a terceira em audiência no País (atrás de Globo e Record), o grupo ainda possui a empresa de cosméticos Jequiti, que trabalha com venda direta e conta com a publicidade grátis do SBT, e a TeleSena, mistura de jogo e título de capitalização.

O grupo Silvio Santos, no entanto, tem algumas histórias turbulentas de negócio. A operação da Lojas do Baú, que permaneceu no mercado por mais de duas décadas, acabou sendo vendida por quase nada para o Magazine Luiza, há quatro anos. Em junho de 2011, a companhia, que ainda detinha 121 lojas, foi adquirida pela rede rival por apenas R$ 83 milhões.

No caso da varejista, a avaliação do mercado, na época, foi de que o negócio da empresa, que era baseado na troca de produtos dos espectadores do SBT que compravam o carnê do baú, não conseguiu sobreviver ao crescimento da renda da população. Com o crédito farto no início desta década, não fazia mais sentido as pessoas pagarem primeiro para receber o produto ao fim de longos meses.

No entanto, nenhum baque foi tão grande quanto o do Banco Panamericano, que exibia, no fim de 2010, um rombo de R$ 4,3 bilhões.

O banco, que era tocado por um homem de confiança de Silvio Santos sem experiência relevante na área - Rafael Palladino era formado em educação física - também teria sido alvo de fraudes contábeis por parte de seus administradores.

O banco acabou “resgatado” pela Caixa Econômica Federal e pelo BTG, que pagaram R$ 450 milhões pela operação - posteriormente, a instituição foi rebatizada Banco Pan. O prejuízo do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) com a operação foi de mais de R$ 4 bilhões.

Ao depor na Justiça Federal, em 2014, como testemunha de defesa de um dos réus na ação penal sobre o rombo no Panamericano, Silvio Santos afirmou não ter conhecimento dos problemas. “Me diziam que o banco era uma maravilha”, afirmou.