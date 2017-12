MCT e BNDES criam fundo de apoio à pequena empresa O Ministério da Ciência e Tecnologia, o Sebrae e o BNDES devem lançar esta semana um fundo de apoio à criação e consolidação de empresas de micro e pequeno porte de base tecnológica. Segundo o ministro de Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, o fundo, batizado de Criatec, deve contar com R$ 500 milhões, recursos estes utilizados à medida que houver demanda. O objetivo é fornecer suporte ao capital de giro dessas empresas. Amaral explicou que será feita uma triagem para a seleção dos candidatos ao fundo. O ministro disse ainda que será aberta nos próximos dias a consulta pública para a revisão da Lei de Informática, que foi prorrogada dentro da reforma tributária. A idéia é fazer uma avaliação do que funcionou na lei, e de eventuais distorções que podem ser corrigidas. "Por isso é importante a contribuição do setor privado", explica.