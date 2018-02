MDIC corrige superávit comercial acumulado de janeiro O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior corrigiu o superávit acumulado no mês da balança comercial. O acumulado é de US$ 396 milhões e não US$ 395 milhões, como havia sido divulgado anteriormente. O ministério esqueceu de incluir o superávit de apenas US$ 1 milhão na terceira semana do mês, computando apenas os superávits de US$ 70 milhões, na primeira semana e de US$ 325 milhões, na segunda.