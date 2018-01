MDIC e Abit lançam software com procedimento para exportação A Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior lançaram hoje o software "Aprendendo a Exportar Confecção? durante o 1º Encontro de Comércio Exterior Setorial Têxtil (Encomex). O programa, disponível em CD-rom e no site do MDIC, orienta os interessados sobre os procedimentos para vender ao Exterior, independentemente do porte da empresa ou do produto. Cerca de 1,2 mil empresários do setor têxtil participaram do Encomex, que aconteceu no Palácio dos Bandeirantes. Além de uma séria de palestras, o evento teve ainda balcões de atendimento, cujo objetivo era solucionar as dúvidas dos empresários sobre o processo exportador. O Encomex têxtil foi uma iniciativa da Abit e do MDIC.