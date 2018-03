MDIC: média diária exportada subiu 0,5% na 3ª semana

Por outro lado, caíram as exportações de básicos (-15,1%) em razão das vendas de minério de ferro, petróleo em bruto, carne de frango, milho em grão e soja em grão; e semimanufaturados (-3,5), por causa das quedas das vendas de açúcar em bruto, ferro-ligas, semimanufaturados de ferro ou aço e ferro fundido.

As importações registraram média diária de US$ 606 milhões na terceira semana do mês, uma queda de 0,1% ante a média verificada até a segunda semana do mês. Essa queda é explicada, principalmente, pela retração das importações de veículos automóveis e partes, químicos orgânicos/inorgânicos e siderúrgicos.

No mês, as exportações somam US$ 9,084 bilhões, com média diária de US$ 648,9 milhões, um crescimento de 3,3% ante a média exportada em dezembro de 2008 (US$ 628,1 milhões). Segundo os dados do MDIC, cresceram as exportações de produtos semimanufaturados (+13,6%), por conta das maiores vendas de ferro-ligas, couros e peles, açúcar em bruto, celulose e ferro fundido; e básicos (+10,9%), por conta de minério de cobre, fumo em folhas, carne bovina, suína e de frango, petróleo em bruto e milho em grão. Enquanto isso, caíram as vendas de manufaturados (-4,3%), em razão da retração das vendas de aviões, automóveis, tratores, chassis com motor, motores e geradores elétricos, veículos de carga e calçados.

Na comparação com novembro, quando a média diária exportada foi de US$ 632,7 milhões, houve aumento de 2,6% em razão do crescimento nas vendas de produtos básicos (+8,8%) e manufaturados (+7,1%). Por outro lado, caíram as vendas de semimanufaturados (-21,7%) no mesmo período de comparação.

As importações somam, no mês, US$ 8,488 bilhões, com média diária de US$ 606,3 milhões, o que representou um crescimento de 16% ante a média verificada em dezembro de 2008 (US$ 522,8 milhões) e de 0,7% em relação a novembro deste ano (US% 601,9 milhões).