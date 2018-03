MDIC negocia prorrogar a isenção da Cofins para motos O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, disse hoje que está negociando com o Ministério da Fazenda a prorrogação do benefício que isenta as motocicletas da incidência de Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), cuja alíquota é de 3%. A indústria de motos pleiteia a renovação do incentivo, que foi encerrado no dia 30 de setembro.