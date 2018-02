Média de importações cresce 40,8% em 2 semanas As exportações brasileiras acumuladas nas duas primeiras semanas de janeiro registram aumento (18,4%) em relação a janeiro de 2007, mas as importações continuaram crescendo em ritmo mais forte (40,8%). De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o maior crescimento nas exportações foi verificado no segmento dos bens semimanufaturados (37,2%), seguidos dos básicos (18,6%) e dos manufaturados (11,8%). O cálculo leva em conta a média diária de operações. No total, as exportações mostram crescimento de 18,4% nessa comparação: US$ 591 milhões de média diária nas duas primeiras semanas deste mês ante US$ 499 milhões diários em janeiro do ano passado. As importações, entretanto, mostram crescimento mais acentuado. A média diária verificada nas duas primeiras semanas do mês, de US$ 541 milhões, é 40,8% maior do que a registrada em janeiro de 2007 (US$ 384 milhões). Os maiores aumentos foram registrados nos itens adubos e fertilizantes (148%), automóveis e partes (138,2%), produtos químicos orgânicos e inorgânicos (79,2%), produtos siderúrgicos (70,9%), equipamentos mecânicos (58,8%) e cereais e produtos de moagem (44,7%). Conforme números divulgado pela manhã, o saldo da balança comercial foi de US$ 325 milhões na segunda semana de janeiro, registrando valor acumulado de US$ 395 milhões no mês. Em valores absolutos, as exportações deste mês somam até agora US$ 4,73 bilhões e as importações, US$ 4,335 bilhões.