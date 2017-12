Média de importações neste mês supera em 51% dezembro de 2003 A média diária das importações nas duas primeiras semanas de dezembro, de US$ 274,9 milhões, superou em 51,3% a média de dezembro de 2003, quando fechou em US$ 181,7 milhões. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ampliaram-se os gastos com combustíveis e lubrificantes (165%), produtos siderúrgicos (97,4%), equipamentos elétricos e eletrônicos (72,4%), veículos automóveis e partes (53,2%), plásticos e obras (53,2%), equipamentos mecânicos (28,7%), químicos orgânicos e inorgânicos (25,4%) e instrumentos de ótica, precisão e médicos (23,7%). As importações na segunda semana de dezembro totalizaram US$ 1,240 bilhões e no acumulado do mês, somam US$ 2,199 bilhões. No ano, as importações chegaram a US$ 59,283 bilhões. A estimativa do governo é fechar 2004 com importações da ordem de US$ 62 bilhões. Exportações Já a média diária das exportações até a segunda semana de dezembro foi de US$ 416,6 milhões, 32,6% acima da média de dezembro de 2003, de US$ 306,7 milhões. Segundo boletim divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, houve aumento dos embarques das três categorias de produtos. Os semimanufaturados registraram o maior crescimento, de 32,7%, principalmente de produtos de ferro e aço, açúcar em bruto, ferro fundido, couros e peles, alumínio em bruto, madeira serrada e ferro-ligas. As exportações de manufaturados cresceram 31,4%, por conta de aviões, automóveis, gasolina, autopeças, motores para veículos, calçados, aparelhos transmissores e receptores, e laminados planos. Os básicos apresentaram aumento nas vendas de 31,2%, principalmente por causa dos embarques de minério de ferro, petróleo em bruto, café em grão, fumo em folhas, carnes de frango, bovina e suína e algodão em bruto. Balança Na segunda semana de dezembro, a balança comercial registrou superávit de US$ 843 milhões, resultado de exportações no valor de US$ 2,083 bilhões e importações de US$ 1,240 bilhão. No acumulado do mês, as exportações totalizam US$ 3,253 bilhões, com saldo comercial de US$ 1,054 bilhão. No ano, as exportações somam US$ 90,533 bilhões e as importações, US$ 59,283 bilhões. O saldo comercial no ano é de US$ 31,250 bilhões. O governo está bem próximo de atingir a meta fixada, de um superávit comercial de US$ 32 bilhões em 2004. A meta para as exportações é de US$ 94 bilhões e para as importações, de US$ 62 bilhões.