Média de negócios e recursos estrangeiros crescem na Bolsa A média diária de negócios na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) voltou a subir. Até o dia 8 de abril, a média está em R$ 1,109 bilhão. No mês passado, a média diária ficou em R$ 1,091 bilhão. De qualquer forma, a média diária de abril, no período analisado, ainda está abaixo da média de janeiro, a maior alcançada neste ano, em R$ 1,365 bilhão. A participação de pessoas físicas continua liderando os negócios na Bovespa em abril. Até o dia 6, este perfil de investidor é responsável por 30,3% dos negócios. Em março, o investidor pessoa física também em primeiro lugar no ranking de participação dos investidores, com 29,2% do volume de negócios. O segundo lugar, contudo, foi alterado. Neste mês, também até o dia 6, a posição é ocupada pelo investidor estrangeiro, com 27,6%. Em março, o segundo lugar foi do investidor institucional, com 28%. O aumento da participação dos investidores estrangeiros também é estampado no crescimento da movimentação de recursos. Até o dia 6 de abril, o saldo está em R$ 390,5 milhões ? resultado de compras em R$ 1,510 bilhão e vendas de R$ 1,120 bilhão. No mês passado, o saldo foi de R$ 274 milhões ? resultado de compras em R$ 6,956 bilhões e vendas de R$ 6,682 bilhões.