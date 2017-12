Média diária das exportações cai 17,2% A média diária das exportações do País na quarta semana de dezembro (de 22 a 26), de US$ 273,3 milhões, foi a menor do mês, tendo caído 17,2% na comparação com a média das três semanas anteriores, de US$ 330,1 milhões. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o recuo se deve à queda de 44,8% nas vendas de produtos semimanufaturados, principalmente açúcar em bruto, produtos semimanufaturados de ferro/aço, óleo de soja e celulose, e de 32,4% nos embarques de produtos básicos, mais fortemente de petróleo em bruto, farelo de soja, minério de ferro, café em grão e soja em grão. A média diária de vendas de manufaturados caiu 1,2% na quarta semana do mês. Apesar da queda das vendas na semana passada, a média das exportações diárias no mês se mantém acima de US$ 300 milhões, com US$ 318,2 milhões. Esse valor é 27,4% superior à média diária verificada em dezembro do ano passado, de US$ 249,7 milhões, segundo os dados do ministério. Esse crescimento foi motivado pelo aumento dos embarques nas três categorias de produtos. As vendas de produtos básicos cresceram 32,9%, de US$ 60,5 milhões para US$ 80,4 milhões. Petróleo, farelo de soja, carnes de frango e bovina, fumo em folhas e milho em grãos puxaram a alta. No caso de semimanufaturados, a alta foi de 30,2% no período comparativo, de US$ 37,4 milhões para US$ 48,7 milhões. A diferença se deu graças ao aumento das vendas de açúcar em bruto, produtos semimanufaturados de ferro/aço, celulose, óleo de soja, madeira serrada e ferro fundido, entre outros. As exportações diárias de produtos manufaturados aumentaram 24,0%, de US$ 147,7 milhões para US$ 183,1 milhões, entre dezembro do ano passado e este mês. Cresceram os embarques de automóveis de passageiros, calçados, motores para veículos, a utopeças, suco de laranja, produtos laminados de ferro e aço e veículos de carga, entre outros. Na comparação com novembro deste ano, houve expansão de 6,4% (de US$ 299,0 milhões para US$ 318,2 milhões) nas vendas diárias, motivada pelo crescimento das e xportações de semimanufaturados (19,4%, de US$ 40,8 milhões para US$ 48,7 milhões) e manufaturados (6,0%, de US$ 172,8 milhões para US$ 183,1 milhões). As exportações de produtos básicos ficaram praticamente estáveis (queda de 0,5%, de US$ 80,8 milhões p ara US$ 80,4 milhões).