Média diária de exportações em outubro é recorde A média diária das exportações, nas duas primeiras semanas de outubro, com apenas seis dias úteis, atingiu US$ 510 milhões, 55% acima da média de outubro de 2003, quando totalizou US$ 329 milhões. O valor também é o maior do ano até o momento, superando o recorde de junho, que foi de US$ 444,2 milhões. De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as três categorias de produtos tiveram aumento nas vendas. Os manufaturados aumentaram 76,9%, na comparação com outubro de 2003, em razão, principalmente, dos aumentos de automóveis, autopeças, motores para veículos, calçados, aviões, óleos combustíveis, móveis, gasolina, bombas e compressores, veículos de carga e madeira compensada. As exportações de semimanufaturados subiram 42,6%, em função dos embarques de semimanufaturados de ferro ou aço, celulose, açúcar de cana em bruto, couros e peles, alumínio em bruto, ferro-ligas e ligas de alumínio. As vendas dos básicos cresceram 23,1%, por conta de farelo de soja, óleo bruto de petróleo, carne de frango, carne bovina, café cru em grão, fumo, algodão, carne suína, caulim, minério de manganês e castanha de caju. Na segunda semana de outubro, a balança comercial registrou superávit de US$ 1,092 bilhão, resultado de exportações no valor de US$ 2,483 bilhões e importações de US$ 1,391 bilhão. No mês, o saldo comercial é de US$ 1,401 bilhão. As vendas externas somam US$ 3,060 bilhões e as importações, US$ 1,659 bilhão. No ano, as exportações acumulam US$ 73,338 bilhões e, as importações, US$ 46,816 bilhões, com saldo positivo de US$ 26,522 bilhões.