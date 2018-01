Medicamentos são apreendidos e interditados A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde publicou hoje no Diário Oficial da União a Resolução n.º 1.187, que determina a apreensão do anticoagulante Heparina Sódica, solução injetável, lote n.º 2.247. O produto, fabricado pela empresa Ariston Indústrias Químicas e Farmacêuticas Ltda, foi analisado pelo Laboratório Central do Estado do Paraná. Foi constatado que a potência do princípio ativo estava abaixo do nível estabelecido, comprometendo a eficiência terapêutica do medicamento. A Agência determinou também a apreensão do vermífugo Metronidazol, suspensão oral, lote n.º 98061570, do laboratório Fundação para o Remédio Popular (Furp), por meio da Resolução n.º 1.188. O lote desse medicamento apresentava alterações no aspecto, como coloração amarela. Outra apreensão, por meio da Resolução n.º 1.189, estabeleceu o recolhimento do broncodilatador (para tratamento do coração) Dorspan, solução injetável, lote n.º 995581, fabricado pela empresa SEM Indústria Farmacêutica Ltda. Laudos realizados pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) constataram que o produto apresentava um líquido fino escuro no fundo da ampola. As apreensões são válidas em todo o território nacional e devem ser feitas imediatamente pelas vigilâncias sanitárias estaduais e municipais. Já a Resolução n.º 1.190 estabeleceu a interdição cautelar do Farmafer - sulfato ferroso, 300 mg, sob a forma de drágeas, lote n.º 24. O medicamento, produzido pela Farmédica Indústria Farmacêutica Ltda, foi avaliado pelo Laboratório Central Noel Nutels, que constatou alterações no aspecto, como manchas brancas no comprimido. A interdição cautelar é válida por 90 dias. A empresa tem dez dias para apresentar defesa. Todas as denúncias contra os medicamentos apreendidos e interditados foram realizadas pelas vigilâncias sanitárias locais.