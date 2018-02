Médicos do INSS iniciam paralisação de dois dias Os médicos peritos da Previdência Social começaram nesta quarta-feira uma paralisação das atividades por dois dias. Segundo a Agência Brasil, os profissionais vão esperar até o dia 20 para que as reivindicações sejam atendidas. Caso não haja um acordo, a categoria promete entrar em greve por tempo indeterminado. A principal reivindicação dos médicos é um maior nível de segurança no trabalho. A pauta inclui pedidos para aumentar o número de consultórios e melhorar o atendimento aos beneficiados.