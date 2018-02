Médicos peritos do INSS decidem nesta segunda se entram em greve Os médicos peritos da Previdência Social decidem nesta segunda-feira se paralisam as atividades na terça e na quarta-feira. O movimento seria uma advertência ao governo pelo não cumprimento das exigências da categoria. Além da paralisação de dois dias, os médicos podem entrar em greve por tempo indeterminado a partir do dia 20. A decisão será tomada durante conferência pela internet promovida pela Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP). Após a conferência, às 18 horas, será aberto o processo de votação, na página da associação. Nos dias 5 e 6 de setembro, os diretores da ANMP estiveram em Brasília para mais uma rodada de negociações com o INSS. O principal ponto da pauta de reivindicações continua sendo a questão da segurança no trabalho.