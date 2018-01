Medida altera fundos Petrobras A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou sexta-feira a Instrução n.º 347, alterando a Instrução n.º 297, de 14 de maio de 1998. A nova medida impõe modificações administrativas aos Fundos Mútuos de Privatização da Petrobras, os fundos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A instrução determinou que os FMPs não precisam divulgar demonstrativos de rentabilidade no mês de setembro, conforme regras da própria CVM para os demais fundos de investimento, pois começaram a render apenas em 17 de agosto. Assim, o primeiros demonstrativos gerais sobre o desempenho dos fundos devem ser divulgados apenas em março de 2001. Outra alteração é a substituição do modo de divulgação dos demonstrativos semestrais com informações dos fundos: em vez de essas informações serem divulgadas em publicações impressas, as instituições podem apenas mandar o extrato para a residência de seus cotistas. Os demonstrativos devem conter o valor de cotas, a composição das carteiras e a rentabilidade auferida por, no mínimo, quatro meses. As medidas visam adaptar os FMPs aos padrões atuais do mercado e, principalmente, diminuir as despesas.