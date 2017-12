Medida argentina contra têxteis é intempestiva, diz Furlan O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, disse hoje que a medida da Argentina contra as exportações brasileiras de produtos têxteis é intempestiva. "Porque o setor privado continua em negociações, e porque já está marcada há três semanas uma data de reunião (nesta semana, no Rio de Janeiro), quando colocaremos na mesa as questões para buscar positivamente soluções", disse o ministro em Davos, pouco antes de deixar a cidade, de onde vai para Índia, tomar parte na viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Furlan disse que o governo brasileiro ainda não decidiu como se posicionar em relação à medida argentina, que o pegou de surpresa. "Vou conversar com o ministro (Celso) Amorim e com o presidente em Lula lá em Dheli", afirmou. Ele disse que o governo brasileiro está incentivando as negociações em curso entre empresários têxteis brasileiros e a Argentina. "Só que a posição dos empresários brasileiros se enfraquece muito com uma ameaça concreta ao livre trânsito de mercadorias que é um dos pilares do Mercosul", acrescentou.