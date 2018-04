Medida da CVM dará "algum sossego" ao mercado, avalia Andima O presidente da Andima, Edgar da Silva Ramos, disse hoje à Agência Estado que a medida da CVM de permitir que não sejam contabilizados pelo preço de mercado os papéis com vencimento em um ano "vai dar algum sossego" e no mínimo reduzir os saques dos fundos. No entanto, disse, os fundos que tiverem papéis longos podem ter problemas e por isso o Banco Central pode trocar papéis longos por títulos com vencimentos em 2003. "É como dissesse que daqui a um ano a gente vê como é que fica", afirmou. Segundo Ramos, os fundos vão ficar com todos os papéis vencendo no ano que vem. "O Banco Central está jogando um problema para o ano que vem, mas acredito que até lá, de fato, o problema já deve ter passado, pois a pressão atual vem da indefinição das políticas do governo que vai assumir e que, quando assumir, terminará com essas indefinições", afirmou. Ramos afirmou também que "se o mercado sossegar e se a pressão vier meramente dos fundos, tudo se resolve. Mas se sou cotista de um fundo, com títulos só até 2003 e o mercado continua agitado, se há medo de calote, então é uma situação complicada". Ramos disse ainda que o governo deve ter pesquisado a carteira dos fundos de investimento e anunciado as mudanças nas regras de marcação a mercado porque "provavelmente, viu que a maioria dos fundos está concentrada em papéis de curto prazo".