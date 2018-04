Medida para controlar cartões sai até outubro

Ao mesmo tempo que o governo se debruça sobre o assunto, duas comissões especiais da Câmara dos Deputados preparam uma série de propostas para o setor. Um dos documentos, elaborado pelo deputado e ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci (PT-SP), será votado nesta semana pela comissão que trata da crise financeira mundial e possíveis medidas para minimizar os efeitos sobre o sistema financeiro e o mercado de capitais do País.

?A questão central é a necessidade de promover concorrência no setor, que, efetivamente, não existe hoje?, afirma Palocci em seu relatório. Na avaliação do ex-ministro da Fazenda, o ponto que merece atenção imediata é o que trata dos chamados credenciadores, responsáveis pela administração do contrato de uso do cartão. ?O credenciador deve vender contratos de diferentes bandeiras, assim você elimina o monopólio e o comerciante ganha?, defende o deputado.

No relatório preliminar sobre medidas para compensar os efeitos da crise no comércio brasileiro, o deputado Neudo Campos (PP-PR) defende um trabalho objetivo para reduzir as taxas de juros praticadas atualmente pela indústria. ?As taxas são um absurdo?, afirma. Para Palocci, a concorrência poderá solucionar parte desse problema. ?As taxas são altas, é verdade, mas são altas porque não tem concorrência?, pondera. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.