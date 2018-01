Medida provisória causa polêmicas O governo estuda edição de medida provisória, reduzindo de 30 para 5 anos o prazo para o trabalhador entrar com ação na Justiça cobrando diferenças de correção no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Essa MP atingiria apenas quem não entrou com o processo e o trabalhador que já impetrou ação não seria alcançado. A informação é do advogado-geral da União, Gilmar Mendes, que faz questão de ressaltar que a medida ainda está em estudo pelo governo. Alguns advogados consideram a medida irregular. Para o assessor jurídico da CUT, Rui Rios Carneiro, sua aplicação seria "uma aberração jurídica". Carneiro fundamenta sua revolta no fato de que o prazo de 30 anos é fixado por lei complementar, e este tipo de lei não pode ser alterado por medida provisória. Para o procurador regional da República do Rio Grande do Sul, Domingo Sávio Dresh da Silveira, a medida é inconstitucional, porque, pelo inciso 36, do artigo 5.º da Constituição, nenhuma lei pode retroagir para prejudicar alguém. Defesa da União O advogado-geral da União, no entanto, não considera a medida inconstitucional e acredita que ela atingiria somente quem não entrou com o processo. Na sua avaliação, os optantes tiveram um período longo para ingressar com ações, como é o caso do Plano Collor I, que já completou dez anos. Mendes praticamente descarta o pagamento das diferenças do FGTS por precatórios. "Isso só aconteceria se todos os recursos do FGTS terminassem. A Caixa, então, teria de recorrer ao Tesouro e, nesse caso, a legislação prevê que a quitação teria de ser feita por precatório."