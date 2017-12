Medidas cambiais devem ser anunciadas nas próximas semanas O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse nesta sexta-feira que a turbulência externa "atropelou" o anúncio de medidas de flexibilização cambial, que deveria ter sido feito nesta semana pelo Ministério da Fazenda. Ele ressaltou, porém, que a equipe formada por técnicos da Fazenda e do Banco Central continua a estudar formas de alento aos exportadores. "A expectativa de que possamos adotar medidas cambiais nas próximas semanas continua. As turbulências externas não tiraram a disciplina do grupo", afirmou, no encerramento do Congresso da Indústria 2006. Furlan afirmou também acreditar que a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) continuará em queda, mas preferiu não detalhar de quanto e quando será a nova redução. Ainda sobre o câmbio, o ministro defendeu que governo e sociedade civil trabalhem juntos para alavancar os trabalhos no Congresso para a votação da Lei da Reforma Cambial, que tramita desde fevereiro.