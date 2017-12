Medidas de ajuda ao setor aéreo serão divulgadas após eleições O Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac), integrado por cinco Ministérios (Defesa, Desenvolvimento, Fazenda, Turismo e Casa Civil) vai se reúne, até o fim deste ano, para tentar socorrer o setor aéreo, especialmente a Varig e a Vasp. A reunião é parte de um pacote de ajuda ao setor aéreo que vem sendo elaborado pelo governo. Todo o processo passa pela criação da Agência Nacional de Aviação Civil, que já se encontra no Senado. Entre as medidas do pacote já divulgadas, está a intenção de flexibilizar as regras do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), do Ministério da Justiça, com objetivo de estimular fusões e aquisições entre as companhias aéreas, o que beneficiaria as empresas que enfrentam crise financeira. Segundo uma fonte ligada ao governo, o pacote deverá ser divulgado em etapas, através de Medidas Provisórias ou Leis Específicas. A primeira etapa deverá ser anunciada após o primeiro turno das eleições municipais. A estimativa é de que o governo tenha de desembolsar cerca de R$ 6 bilhões para resolver o problema do setor aéreo. Vasp A Vasp vai concentrar sua central de reservas em São Paulo e encerrar as atividades nas demais centrais, de Brasília e Recife. A informação é do Sindicato Nacional dos Aeroviários. A empresa confirmou ontem que a operação de Recife foi fechada, com o corte de 50 funcionários. A Vasp teria demitido aeronautas ontem, apesar de um compromisso da companhia de manter a estabilidade de pilotos e funcionários por 90 dia após a greve que foi realizada na terça-feira. Segundo os aeroviários, as demissões totais na companhia podem chegar a 30% de um total em torno de 5 mil funcionários. A empresa informou que serão feitos cortes setoriais, e que "não haverá demissões em massa".