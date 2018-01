Medidas de estímulo à construção revitalizaram o setor O conjunto de medidas de estímulo à construção civil, adotado pelo governo este ano, gerou um ambiente favorável ao investimento e revitalizou o setor. A avaliação é resultado de um estudo realizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e obtido pela Agência Estado. O documento mostra que o setor está com o maior nível de emprego desde agosto de 1995, deve registrar o maior crescimento dos últimos anos e exercerá a menor pressão inflacionária dos últimos quatro anos. Os números do levantamento serão divulgados nesta segunda-feira pelo Ministro Luiz Fernando Furlan durante reunião do Fórum de Competitividade da Construção Civil, formado por representantes de toda a cadeia produtiva. O estudo, além de avaliar o impacto das medidas já adotadas, servirá de subsídio para as novas propostas em estudo de redução tributária. Nos últimos dias, o governo definiu a construção civil como um dos pilares para alavancar um crescimento da economia na ordem de 5% ao ano. O Ministério do Desenvolvimento sempre defendeu a necessidade de desonerar o investimento produtivo, mas para derrubar as resistências da Receita Federal, precisa mostrar os resultados positivos. Em uma das últimas reuniões do Fórum, Furlan chegou a pedir ao setor que trouxesse números comprovando que a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para 45 produtos da construção civil foi repassada para o preço ao consumidor final. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a venda dos produtos desonerados teve um crescimento real de 4,51% nos dez primeiros meses deste ano na comparação com igual período do ano passado. Somente em outubro, o aumento foi de 6,1% em relação a outubro de 2005. Os números foram repassados pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat). O estudo destaca também que a indústria de materiais de construção é a que exibe os prognósticos mais otimistas de faturamento, emprego, investimentos e situação de negócios para 2007. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, 83% das empresas acreditam que vão ampliar as vendas em 2007 e nenhuma delas aposta em queda. "É um processo, mas certamente que o caminho está certo porque têm apresentado respostas. A construção civil é central para o aumento dos investimentos no Brasil", afirmou à AE o secretário de Desenvolvimento Industrial, Antonio Sergio Mello. O segmento habitacional responde por cerca de um quarto dos investimentos computados no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, de acordo com levantamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), além de ser um setor intensivo em mão de obra. Para o secretário, a desoneração do material de construção e as medidas de crédito anunciadas pelo governo são responsáveis pela formação de um ambiente favorável ao investimento no setor. "O setor empresarial tem respondido à política que o governo estabeleceu", avalia Mello. Os dados do Ministério do Desenvolvimento mostram ainda que o apetite dos bancos privados pelo mercado imobiliário cresceu. Segundo o estudo, o Bradesco, por exemplo, emprestou R$ 1,6 bilhão de janeiro a setembro deste ano, mais que o dobro dos R$ 700 milhões liberados em 2005. O Santander Banespa, por sua vez, deve fechar 2006 com uma carteira de financiamentos habitacionais em R$ 2 bilhões, contra R$ 640 milhões no ano passado. "A questão do crédito é muito importante para a construção civil. Sem financiamentos compatíveis, o setor não movimenta", disse Mello. O documento também destaca a entrada de empresas do setor no Novo Mercado da Bovespa, que tem regras mais rígidas de proteção aos acionistas minoritários. O estudo destaca que 77% da oferta de ações foram colocadas entre os investidores estrangeiros, demonstrando a confiança no crescimento da construção civil brasileira. A capitalização via mercado de capitais representa uma fonte mais barata de financiamento. Ainda durante a reunião desta segunda-feira do Fórum de Competitividade da Construção Civil, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) vai apresentar uma proposta de criação de um regime especial de tributação para habitação de interesse social. O vice-presidente da CBIC, José Carlos Martins, disse que a sugestão é reduzir a alíquota de 7% sobre o valor do faturamento das empresas com venda de imóvel. O benefício seria concedido para habitações sociais, a serem classificadas pelo Ministério das Cidades. Martins argumenta que a medida aumentaria a arrecadação do governo federal, porque esse tipo de habitação é construída hoje, na maioria dos casos, pelas próprias pessoas.