Medidas de incentivo à produção saem nesta sexta-feira O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá anunciar nesta sexta-feira o pacote de medidas na área fiscal, que prevêem incentivos à poupança de longo prazo e à produção, informou na noite desta quinta-feira a assessoria de imprensa da Presidência. As medidas atendem pauta de reivindicações feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e empresários. Segundo a assessoria, os últimos detalhes serão acertados ainda esta noite, em reunião entre o presidente e o ministro da Fazenda, Antonio Palocci. O anuncio será feito às 11h30, durante seminário para debater a agenda do crescimento, com a participação de dirigentes da CNI e de 27 federações industriais. Antes, às 9h, o presidente participará da abertura das "Olimpíadas do Conhecimento", promovidas pela CNI. Nos dois eventos, Lula convocou os ministros da Casa Civil, José Dirceu; do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan; do Planejamento, Guido Mantega; do Turismo, Walfrido Mares Guia; e Luiz Dulci, da Secretaria-Geral da Presidência. Ainda nesta quinta-feira, o presidente janta com o prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel (PT), candidato à reeleição, acompanhado da primeira-dama, dona Marisa Letícia.