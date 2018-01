Medidas do pacote fiscal podem sair nesta 5ª, diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, informou na quarta-feira à noite que algumas medidas do pacote fiscal em preparação no governo poderão ser anunciadas nesta quinta, após a reunião que ministros da área econômica terão com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. A reunião desta quinta com Lula, marcada para as 11 horas, foi convocada para discutir medidas de redução de tributos para estimular investimentos. Mantega informou também que o presidente decidiu editar uma medida provisória para criar o Fundo de Investimento em Infra-estrutura, com recursos do FGTS. O fundo, de acordo com Mantega, será administrado pela Caixa Econômica Federal e terá cerca de R$ 5 bilhões.