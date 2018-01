Medidas fiscais saem entre os dias 18 e 22, diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse nesta segunda-feira que o pacote de medidas fiscais em estudo pelo governo deve ser apresentado na semana de 18 a 22 de dezembro. "É possível que o anúncio seja feito em torno do dia 20", afirmou. A perspectiva inicial era de que o pacote pudesse ser anunciado na próxima sexta-feira. O ministro explicou que o adiamento foi necessário porque as medidas em estudo são complexas. Ele lembrou que, no conjunto de medidas que serão anunciadas, estarão envolvidas questões como Previdência, funcionalismo público e demais gastos correntes, além de um programa de desoneração de impostos e de investimentos em infra-estrutura. O objetivo das medidas, segundo o ministro, será o de estimular o investimento privado e público. O ministro rebateu as críticas crescentes no mercado financeiro de que o pacote de medidas fiscais está aumentando as incertezas com relação à economia brasileira nos próximos anos. Mantega disse que "o pacote só vai aumentar as certezas de que em 2007 a economia estará mais sólida e crescendo a taxas mais expressivas". O ministro negou que esteja havendo desentendimento na equipe econômica sobre a formulação das medidas. Ele disse que nunca viu uma equipe tão coesa. "Estamos trabalhando em perfeita harmonia."