Medidas fiscais serão implementadas já em 2007, diz Mantega Depois de afirmar que a equipe econômica já está trabalhando em um programa de desoneração tributária com o objetivo de elevar o crescimento econômico do País, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que algumas medidas fiscais poderão ser implementadas já no próximo ano. O ministro não deu detalhes sobre a natureza destas. "Ainda estamos trabalhando as questões técnicas e depois vamos levar ao presidente, que ainda poderá pedir alterações", declarou. Segundo ele, esse programa, que tem caráter de longo prazo, terá por objetivo desonerar os investimentos e deverá ser focado em setores que têm potencial de alavancar o crescimento. O ministro explicou ainda que o programa de desoneração será "acoplado" a um programa de longo prazo de contenção de gastos. Entretanto, disse que ainda não está definido se o programa vai estabelecer corte nas despesas ou apenas contenção do ritmo de expansão dos gastos públicos. Questionado sobre a aplicação do redutor de 0,1% do PIB nas despesas correntes no ano que vem, que estava inicialmente prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), mas não foi efetivado no texto, Mantega disse que a equipe econômica poderá implementar o mecanismo no ano que vem. "Se for viável, já vamos fazer isso em 2007". Mantega disse ainda que a valorização cambial sempre foi uma preocupação do ministério porque, segundo ele, isso "inibe o crescimento do setor exportador". Apesar disso, ele afirmou que "não há solução fácil para o problema, que segundo ele será resolvido num horizonte de longo prazo". De acordo com o ministro, a solução para esse problema já está em curso por meio de três fatores: o crescimento da economia, que está elevando as importações; a queda do juro básico, que reduz a arbitragem no mercado financeiro; e a política de acumulação de reservas do Banco Central. Otimismo Mantega destacou que os indicadores econômicos de setembro, como a produção industrial divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram "decepcionantes". Contudo, segundo ele, alguns indicadores de outubro, como os da indústria automobilística, mostram que já há uma aceleração da atividade econômica neste último trimestre do ano. "Estou otimista com os rumos da economia no último trimestre", afirmou. "Devemos ter um Natal mais robusto do que no ano passado", disse. Vários analistas e instituições não têm a mesma visão que Mantega e, por isso, já alteraram suas expectativas de crescimento para a economia em 2006. Do lado do governo, o ministro voltou a dizer que uma revisão na projeção do crescimento da economia brasileira para 2006 só será feita pelo Ministério da Fazenda após a divulgação dos dados do PIB relativos ao terceiro trimestre. Na semana passada, o governo, na revisão dos parâmetros para a proposta orçamentária de 2007, reduziu de 4% para 3,7% a estimativa de crescimento da economia para 2006. Mantega afirmou que outros dados que corroboram sua expectativa de um quarto trimestre mais aquecido são aqueles de aumento de crédito e também alguns indicadores do setor agrícola, como a compra de máquinas.