Medidas para crescimento econômico saem nesta semana O governo anunciará na próxima quinta-feira, dia 21, um conjunto de medidas com o objetivo de elevar o crescimento econômico. Estas medidas vêm sendo estudas desde o final de outubro, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito. O objetivo do pacote será permitir que o País cresca 5% ao ano, a partir de 2007. Por isso, as medidas atacam os principais obstáculos na área de infra-estrutura e controle de gastos. Na semana passada, a ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, antecipou que 50 projetos considerados estratégicos nas áreas de saneamento, energia, rodovias, ferrovias e hidrovias foram selecionados para serem implementados nos próximos quatro anos. Também está em estudo a criação de um fundo de investimentos em infra-estrutura com isenção do imposto de renda, para estimular investidores. O governo pretende também utilizar o FGTS para financiar investimentos em infra-estrutura e para subsidiar a construção de moradias para quem ganha até cinco salários mínimos. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, também já havia antecipado que o governo pretende dar mais vigor à Eletrobrás, abrindo a possibilidade e empresa captar empréstimos, tornando-se "a Petrobrás do setor elétrico". Entre as medidas também deve estar a desoneração de impostos, incluindo a que elimina a tributação sobre semicondutores. Do lado da contenção de gastos, os ministros da área econômica afirmam que haverá ações de gestão para diminuir o crescimento das despesas públicas a cada ano e ainda diminuição nos gastos na folha salarial.