Medidas para desonerar produção saem em agosto As medidas do governo para desonerar o setor produtivo serão anunciadas em agosto, garantiu o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, nesta sexta-feira. Segundo ele, técnicos dos ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento estão trabalhando em conjunto para definir as propostas. "As equipes técnicas estão fazendo as contas. Vamos olhar os projetos verificando qual o valor de impostos que o governo abre mão e, a partir daí, escolher os setores prioritários para serem desonerados no curtíssimo prazo", afirmou. Furlan informou que os bens de capital devem ter o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) zerado até 2006. A primeira desoneração ocorreu em janeiro deste ano e as demais ocorrerão sempre neste mês nos próximos dois anos.