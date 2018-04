Medidas para setor elétrico serão anunciadas dia 4 A Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) adiou, de 28 deste mês para 4 de junho, o anúncio do detalhamento de medidas do Programa de Revitalização do Setor Elétrico. Segundo informou a assessoria da GCE, a transferência de data ocorreu a pedido do Comitê de Revitalização, que ainda está fechando detalhes das medidas a serem anunciadas. No dia 4 de junho, a GCE se reúne com todos os seus integrantes, sob coordenação do presidente Fernando Henrique Cardoso. Da reunião deverão participar, também, todos os ministros que integram a GCE - entre eles, os da Casa Civil, Minas e Energia, Fazenda, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Planejamento. As medidas serão anunciadas depois dessa reunião.