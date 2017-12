Medo da inflação derruba bolsa e valoriza o dólar A ata do Copom, temendo a continuidade da inflação, a decisão do Banco Central dos Estados Unido, ontem, insinuando que uma alta dos juros está próxima, além das intervenções do BC brasileiro no câmbio, assustaram os investidores nesta quinta-feira. A bolsa desabou 6,14%, para 22.386 pontos, com giro financeiro de R$ 1,581 bilhão. É a maior queda em 18 meses. O dólar disparou e fechou em alta de 1,21%, cotado a R$ 2,931. O Banco Central fez apenas um leilão e comprou a moeda norte-americana a R$ 2,925. O C-bond, título da dívida externa mais negociado no exterior, caiu 1,19% e o risco Brasil subiu para 482 pontos, uma alta de 37 pontos. O medo da inflação também contaminou os contratos de juros futuros, os chamados DIs. Logo após sair o resultado do IGP-M de janeiro, os DI de janeiro/2005 bateu a máxima de 15,85%.