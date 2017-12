Medo de alta dos juros nos EUA derruba bolsa de São Paulo A queda das bolsas nos Estados Unidos, motiva pelos temores de alta dos juros, afetou o mercado acionário brasileiro nesta terça-feira. O Ibovespa fechou em baixa de 0,70%, pressionado pelas quedas de 1,28% do Dow Jones e de 1,71% da Nasdaq. A bolsa paulista movimentou R$ 1,086 bilhão. Nos Estados Unidos, as vendas no varejo subiram 1,8% em março, contra a previsão de um aumento de 0,7%. O indicador fez os títulos da dívida norte-americana passarem a considerar uma alta das taxas de juros em junho. Já no mercado de juros do Brasil, os investidores têm certeza de que o Comitê de Política Monetária reduzira os juros nesta quarta-feira. A maior espera um corte de 0,25 pontos, mas as apostas de uma redução de 0,50 pontos aumentaram hoje, após o IPC da Fipe ter apontado uma inflação de 0,06% na primeira quadrissemana de abril.