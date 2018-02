Medo de fraudes contábeis derruba bolsa de NY As ações norte-americanas caíram forte, pressionadas pelo aumento das preocupações com relação a irregularidades contábeis, em meio a sinais de que crise envolvendo a Enron afetou seriamente a confiança do investidor nas ações. Entre as principais perdas do dia estão algumas companhias anteriormente identificadas como potenciais fraudadoras de balanços contábeis. As ações da Tyco Internacional, por exemplo, despencaram 16,08%, em reação a uma reportagem publicada no The Wall Street Journal que diz que o conglomerado industrial gastou cerca de US$ 8 bilhões nos últimos três anos em mais de 700 aquisições que não haviam sido anunciadas. Novas vítimas A polêmica com relação à contabilidade das empresas fez outras novas vítimas, como a Enterasys Networks, que registrou queda de 61,11%, depois que a companhia disse que tinha descoberto lançamentos contábeis em suas operações na Ásia-Pacífico, e está sendo investigada pela SEC (CVM norte-americana). Com os temores sobre contabilidade crescendo, os investidores começaram a ligar os pontos a outras companhias. Contudo, os investidores não estão sendo razoáveis na hora de tomar uma decisão, disseram analistas. As ações da GE, por exemplo, caíram 5,02% aparentemente porque seu império é mais ou menos semelhante ao da Tyco - ou para ser mais preciso, a Tyco se parece um pouco com a GE. "Wall Street claramente está atirando primeiro e perguntando depois", disse Brian Belski, estrategista-chefe da US Bancorp. Credibilidade abalada O JP Morgan Chase & Co. juntou-se ao crescente grupo de empresas cuja solidez financeira tem sido questionada em conseqüência ao colapso da Enron Corp. As ações do banco caíram 4,98% e, desde o dia 20 de dezembro, já perderam cerca de 12%. Nessa data o JP Morgan Chase havia anunciado que sua exposição na Enron era US$ 1 bilhão maior que a originalmente declarada. O índice Dow Jones fechou em queda de 220,17 pontos (2,22%), em 9.687,09 pontos. A mínima foi em 9.677,54 pontos e a máxima em 9.905,46 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 55,71 pontos (2,91%), em 1.855,53 pontos, com mínima em 1.849,13 pontos e máxima em 1.907,58 pontos.