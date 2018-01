Medo de guerra no Iraque faz dólar subir 2,11% O dólar sobe forte nesta manhã, refletindo as tensões do mercado com a possibilidade de uma guerra no Iraque. O comportamento do mercado nacional acompanha o nervosismo externo, que atinge também as transações com títulos da dívida. No final da manhã, o dólar atingiu máxima de R$ 3,38, com alta de 2,11%. Para o leilão de contratos de swap cambial, as perspectivas são positivas e a avaliação dos especialistas é de que a demanda será forte. Eles explicam que, como o nervosismo não está relacionado a questões internas, os contratos de swap ganham atratividade em momentos de tensão como o atual. Principalmente entre as instituições que captaram recursos fora recentemente e podem estar precisando de hedge. Às 11h30, o dólar valia R$ 3,374, com alta de 1,93%. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar