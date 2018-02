Medo de recessão nos EUA aumenta e Bovespa despenca O medo de uma recessão nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, tomou conta dos mercados financeiros globais nesta segunda-feira e derrubou a Bolsa de Valores de São Paulo. Segundo dados preliminares, o Ibovespa --principal indicador da bolsa paulista-- caiu 6,62 por cento, para 53.698 pontos, maior queda diária desde 27 de fevereiro de 2007, quando o índice recuou 6,63 por cento. No pior momento do dia, o Ibovespa recuou 6,99 por cento. O volume de negócios ficou em 5,9 bilhões de reais. As blue chips Petrobras e Vale despencaram 7,42 por cento e 10,6 por cento, respectivamente. "É muito difícil saber (se o ajuste já foi suficiente). E justamente essa incerteza é que faz investidores tomarem posição mais cautelosa. Mas certamente nos balanços de bancos e companhias seguradoras lá fora muita coisa (do impacto da crise) já está sendo reconhecido", afirmou o economista-chefe do Banco Itaú, Tomás Málaga. Na Europa, o principal índice de ações do continente FTSEurofirst cedeu 5,79 por cento, aos 1.279 pontos. Foi a maior queda do índice desde 11 de setembro de 2001, dia dos ataques aéreos contra os EUA.