Medvedev afirma que Rússia começa a sair da crise econômica

O presidente da Rússia, Dmitri Medvedev, afirmou nesta quarta-feira, 21, que o país começa a sair da crise e que a economia acompanha o mesmo padrão mundial. "Nossa economia acompanha o ritmo do desenvolvimento da economia mundial. Isso é bom, porque se tivéssemos diferenças para pior, seria um mau sinal", disse o chefe do Kremlin, citado pela agência RIA Novosti, em reunião com a direção da União de Industriais e Empresários da Rússia (UIER).

Veja também:

Um ano após auge da crise, economia se recupera

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As medidas do Brasil contra a crise

Dicionário da crise

Como o mundo reage à crise

O presidente russo destacou que o Executivo adotou uma série de medidas anticrise, incluído um programa especial que em geral funcionou. "Os resultados preliminares do terceiro trimestre mostram que, apesar de toda a profundidade da queda de nossa economia - que ninguém esperava -, estamos começando a nos levantar", acrescentou.

Ao mesmo tempo, Medvedev se mostrou autocrítico na gestão do gasto público e na disciplina orçamentária. "Neste âmbito estamos muito mal. Criticamente mal", admitiu.

Na véspera, o primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, criticou duramente às autoridades regionais e locais pelo emprego deficiente dos recursos públicos no campo da saúde e a educação.

O chefe do Estado estimulou os empresários e industriais a investirem no país. "Entendemos que vocês com frequência, sobretudo nesse período mais ou menos tranquilo, investiram em negócios no estrangeiro, o que não estava mal", disse Medvedev, e acrescentou: "Nós, me refiro ao Estado e a sociedade, temos direito a esperar esse mesmo grau de atividade no mercado interno".