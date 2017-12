Mega-Sena acena com R$ 20 milhões para sábado O concurso 525 da Mega-Sena, último do ano, deve pagar R$ 20 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas, segundo estimativa divulgada hoje pela Caixa Econômica Federal (CEF). O sorteio será realizado no próximo sábado (não haverá sorteio na quarta-feira), em Piracicaba(SP). Embora um apostador de Santa Catarina tenha feito sozinho a sena do último concurso, habilitando-se a um prêmio que R$ 42,7 milhões acumulado em 11 sorteios, a nova sistemática de rateio adotada pela Caixa Econômica Federal (CEF) assegura mais um prêmio milionário para o próximo sábado. Desde novembro, 25% do total destinado à premiação ficam reservados para os concursos de final zero e de final cinco. Assim, a cada cinco concursos, o prêmio principal é reforçado pelas reservas acumuladas. Como ocorre habitualmente, a CEF já fez as simulações do potencial de consumo e rendimento do prêmio previsto para o próximo sábado. "Aplicado na poupança, o prêmio de R$ 20 milhões renderia R$ 200 mil por mês. Apenas com o rendimento mensal seria possível adquirir 10 carros populares (0 km) ou ainda 4 casas (no valor de R$ 50 mil cada)", destaca a instituição. Quanto ao prêmio de sábado passado, no valor de R$ 42,7 milhões - o maior do ano e o terceiro maior da história da Mega-Sena - que saiu para um apostador de Ituporaga (SC), a CEF ressalta que esse dinheiro fosse dividido por toda a população, cada morador receberia algo em torno de R$ 2,1 mil. A cidade, que tem cerca de 20 mil habitantes e fica a 180 km de Florianópolis, é um grande produtora de cebola.