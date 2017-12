Mega-Sena acumula novamente e promete prêmio de R$ 40 milhões No próximo sábado, a Mega-Sena pode transformar um de seus apostadores no mais novo milionário brasileiro. Acumulada há 11 concursos, a Mega-Sena promete R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece às 20 horas na cidade de Ribeirão Preto. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do próprio sábado. O prêmio de R$ 40 milhões é o maior do ano e o terceiro maior da história da Mega-Sena. Aplicado na poupança durante um mês, o prêmio renderia aproximadamente R$ 400 mil, montante suficiente para adquirir 20 carros populares (zero quilômetro), ou ainda manter uma família de quatro pessoas viajando pela Europa (R$ 60 mil) e ainda sobram R$ 340 mil.