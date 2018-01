Mega-Sena acumulada promete R$ 12 milhões A loteria mais famosa do Brasil voltou a acumular e deve pagar ao felizardo que acertar a faixa principal (6 números) cerca de R$ 12 milhões. O sorteio do concurso 590 da Mega-Sena será realizado na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Brasília), na cidade de Franca (SP). Aplicado na poupança, os R$ 12 milhões renderiam, no período de um mês, cerca de R$ 85 mil. Apenas com o valor do rendimento é possível comprar uma casa (R$ 50 mil) e um carro popular (0 km). As apostas para concorrer ao concurso 590 da Mega-Sena podem ser feitas em qualquer um das 9 mil unidades lotéricas espalhadas pelo Brasil até às 19 horas do dia do sorteio.