Mega-Sena e Lotomania devem pagar juntas R$ 6,3 milhões A Mega-Sena e a Lotomania estão acumuladas. As duas loterias devem distribuir, ao todo, R$ 6,3 milhões em prêmios. Os sorteios da Mega-Sena e da Lotomania serão realizados no próximo sábado. Acumulada há três concursos, a Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 4,5 milhões para quem acertar os seis números da faixa principal. Com este dinheiro é possível comprar 230 carros populares (0 km) ou ainda 92 casas de R$ 50 mil. A Lotomania promete R$ 1,8 milhão para quem acertar 20 números. Aplicado na poupança, o montante renderia em um mês aproximadamente R$ 12 mil. As apostas podem ser feitas em uma das 9 mil casas lotéricas espalhadas pelo Brasil. Os sorteios começam a partir das 20 horas, direto do Caminhão da Sorte, que está na cidade de Urussanga (SC).