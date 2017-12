Mega-Sena pagará o maior prêmio do ano nesta quarta-feira A Mega-Sena novamente não teve acertadores (o sorteio foi no sábado) e está acumulada em R$ 28.496.281,66. Pelos cálculos da Caixa Econômica Federal, o prêmio para o sorteio de amanhã (quarta-feira) deverá ficar em cerca de R$ 33 milhões. É a maior bolada do ano ? o prêmio principal está acumulado há 10 sorteios ? e a quarta maior de toda a história da Mega-Sena. O concurso 523 da Mega-Sena será realizado em Ribeirão Preto (SP), às 20h. As apostas podem ser feitas até às 19 horas de quarta, na rede lotérica da Caixa Econômica Federal (CEF). O prêmio milionário de R$ 33 milhões equivale a : - 1.650 carros populares no valor de R$ 20 mil cada; - 137.500 salários mínimos; - 660 casas populares no valor de R$ 50 mil cada; - 6 coberturas em Ipanema (RJ) no valor de R$ 5 milhões cada; - rendimento aproximado de R$ 270 mil por mês na Caderneta de Poupança.