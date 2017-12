Mega-Sena pode pagar o terceiro maior prêmio de 2004 A Mega-Sena, acumulada há 12 concursos, pode pagar nesta quarta-feira R$ 45 milhões. O sorteio do concurso 598 será, a partir das 20h, no Caminhão da Sorte que está no Rio Grande do Sul. O prêmio para quem acertar os seis números é o terceiro maior deste ano. Essa quantia, aplicada na poupança, renderia em um mês cerca de R$ 300 mil. Lançada em 1996, a Mega-Sena é a loteria que paga os maiores prêmios em todo o Brasil. Até hoje, 186 pessoas já acertaram a faixa principal (6 dezenas). As informações são da Agência Brasil.