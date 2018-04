As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do País até uma hora antes do sorteio. O preço da aposta simples é de R$ 1,75. As seis dezenas sorteadas no concurso anterior (1094), que pagou o segundo maior prêmio da história da Mega-Sena, foram: 09 - 10 - 21 - 36 - 41 - 48.

O prêmio saiu para um bolão de 38 pessoas, que apostaram numa lotérica localizada no Bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro.