Megainvestidor Naji Nahas ouve palestra de Lula no Líbano A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Líbano foi acompanhada por um personagem emblemático do mercado financeiro brasileiro. O megainvestidor Naji Nahas, libanês radicado no Brasil, foi um dos presentes no Seminário Empresarial Brasil-Líbano, encerrado com um discurso de Lula sobre as relações bilaterais. Nahas seguiu também para a Assembléia Nacional da República Libanense, para escutar a fala do presidente e ingressar na fila de cumprimentos. "O Líbano é a porta de entrada para os países árabes", disse Nahas a repórteres brasileiros, em sintonia com os discursos presidenciais. Pouco disposto a um diálogo mais longo com a imprensa brasileira, o megainvestidor limitou-se a esclarecer que nasceu em 1946, no Líbano, e se radicou no Brasil em 1967. Nahas afirmou que talvez acompanhe a visita do presidente Lula a Dubai, no domingo.