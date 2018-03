Megainvestidor Soros aposta na queda do dólar O investidor norte-americano de origem húngara George Soros disse em entrevista à rede de televisão CNBC que está apostando na queda do dólar. Ele disse ter assumido essa posição "muito recentemente". As apostas dele são no euro, nos dólares do Canadá, da Nova Zelândia e da Austrália e em ouro. Soros disse acreditar que a maneira "correta" de interpretar as declarações do secretário do Tesouro dos EUA, John Snow, é que os EUA estão adotando uma política de "dólar fraco". Para o investidor, o governo Bush abandonou a política dos últimos oito anos, de manifestar seu apoio a uma política de "dólar forte". Soros afirmou que o enfraquecimento do dólar vai prejudicar a Europa e não vai ajudar os EUA. As exportações norte-americanas serão beneficiadas, mas os fundamentos das economias para quem os EUA querem exportar ficarão debilitadas. Isso é o equivalente a "deprimir" a economia global, disse Soros.