Megaleilão de energia começa com queda no preço A primeira rodada do megaleilão de energia elétrica terminou com queda no preço, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). O leilão, que atrasou por problemas técnicos, foi suspenso logo após a primeira rodada. A paralisação ocorreu durante a segunda rodada, na qual as geradoras de energia realizavam novas ofertas de redução de preço para os produtos de 2005, 2006 e 2007, todos com duração de oito anos. A CCEE ainda não informou quais as razões da paralisação, se por problemas técnicos ou por questões comerciais dos agentes. Por enquanto, não há previsão sobre o prazo para retomada das negociações. Na primeira rodada, houve redução nos preços para 2005 e 2007, mas o contrato com início de fornecimento em 2006 permaneceu inalterado, em R$ 86 o Mwh. Para 2005 houve queda em relação ao preço inicial, passando de R$ 80 o Mwh para R$ 76,90 o Mwh. No contrato com início em 2007 o preço caiu de R$ 93,00 para R$ 91,10 o Mwh. No contrato de 2006 o volume de ofertas foi inferior à demanda. As datas referem-se ao início da entrega da energia, sempre para contratos de oito anos.