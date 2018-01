Meio digital amplia audiência dos jornais

Os jornais brasileiros nunca foram tão lidos quanto hoje. Segundo o publicitário Nizan Guanaes, do grupo ABC, isso precisa ficar mais claro tanto para o consumidor quanto para o mercado publicitário. Na opinião de Nizan, a audiência dos jornais tem sido subestimada ao longo dos anos – e é hora de corrigir o problema. “O protagonismo do jornal é inegável, pois as pessoas hoje leem jornal o tempo inteiro. É difícil para a gente se desligar da notícia”, afirma o sócio-fundador do Grupo ABC, que reúne agências como Africa, DM9DDB, Pereira & O’Dell e CDN. O publicitário fará hoje apresentação sobre a força do meio jornal, no evento Maximidia 2015.

Para o publicitário, é inaceitável a noção de que o jornal vá perder relevância. Em sua visão, o consumo de notícias está crescendo em diferentes plataformas. “Como está acontecendo com quase tudo, de táxi a acomodação em viagens, o jornal está migrando para o mundo online. E as empresas jornalísticas finalmente estão atualizando a medição de seu impacto e audiência qualificada.”

Além de mostrar que a audiência total é bem maior do que somente sua circulação impressa, os jornais também precisam ressaltar a qualificação de seu público leitor. “Os números (de audiência dos jornais) são imensos, mas a questão é maior. Quem lê jornal é o empresário, a pessoa que decide, o formador de opinião. É uma audiência engajada, que decide os rumos do País. Os jornais têm um peso inegável”, opina Nizan.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa relevância, na visão do sócio do Grupo ABC, fica evidente no crescimento do mercado de relações públicas – que busca a chancela de veículos de comunicação de credibilidade para as marcas. “Sou dono da CDN (empresa de assessoria de imprensa) e sei que as novas tecnologias estão potencializando os jornais.”

Segundo o diretor executivo da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Ricardo Pedreira, as empresas jornalísticas brasileiras se comprometeram, em agosto de 2014, no 10.º Congresso Brasileiro de Jornais, a comunicar sua audiência total, em todos os meios, em vez de focar principalmente no meio impresso. “É como diz a nossa campanha: nunca se leu tanto jornal, hoje as pessoas leem jornal o dia todo.”