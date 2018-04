Meirelles admite que há preocupações sobre queda do dólar O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, evitou nesta segunda-feira, 9, discutir a queda persistente do dólar frente ao real, mas admitiu que há preocupações sobre o tema. "Não é papel do Banco Central comentar o câmbio, porque ele é flutuante, mas existem preocupações nessa área", disse em palestra na posse do novo presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Fabio Barbosa (presidente do ABN no Brasil). Questionado por jornalistas logo após seu discurso, Meirelles disse: "Nós nos preocupamos com todos os aspectos que possam afetar a competitividade futura do país, mas não nos pronunciamos sobre o câmbio". O presidente do BC repetiu que o Brasil está no caminho para o crescimento sustentável e que o desafio agora é aumentar os investimentos. Sem mencionar datas, Meirelles afirmou que o País está também criando as condições para ser elevado a investment grade (ativo com baixo risco de crédito) pelas agências de classificação de risco. "O futuro é hoje. Já estamos encontrando o caminho, agora é necessário ir mais rápido. A base para o crescimento está dada", disse. Nesta segunda-feira, o dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,0250, em queda de 0,34% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Durante o dia a moeda norte-americana chegou a cair até R$ 2,0210. O patamar de fechamento desta segunda-feira, 9, foi o mais alto do dia, mas é o menor desde 5 de março de 2001. Em abril, a queda acumulada é de 1,75% e, no ano, 5,20%.