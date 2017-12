Meirelles afirma que dados do Dieese não contradizem ata O presidente do BC, Henrique Meirelles, disse que a piora dos números sobre criação de vagas apontados pelo Dieese não contradizem a avaliação mais positiva na situação do emprego feita na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia (Selic) de 16,25% para 16,00% ao ano. "Os dados do Dieese se referem apenas à área metropolitana de São Paulo, que não tem tido um comportamento nesse aspecto de emprego e desemprego e também de atividade econômica em linha com o resto do Brasil. O segundo ponto é que o Dieese citou fatores sazonais específicos. E, terceiro, as nossas observações na ata são baseadas nos dados de emprego. O total de pessoas empregadas que está crescendo sistematicamente no Brasil como um todo", afirmou Meirelles. Segundo ele, está havendo uma interiorização do desenvolvimento no Brasil do Produto Interno Bruto, não só do agronegócio mas também uma descentralização industrial. Meirelles disse ainda que não está preocupado com as críticas em relação ao desempenho da política econômica.