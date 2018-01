Meirelles afirma que decisões do Copom ?têm sido bem sucedidas? O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, avaliou hoje que as decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) têm sido bem sucedidas. Segundo ele, o Copom toma as decisões de política monetária de forma autônoma e soberana e possui um quadro qualificado de profissionais. "Nós nos esforçamos muito no Banco Central para acertar", disse. Meirelles destacou que o Brasil vem crescendo com superávit na balança comercial ? exportações maiores que importações ?, e com saldo positivo na conta de transações correntes do balanço de pagamentos. Além disso, segundo ele, a parcela da dívida pública atrelada à taxa de câmbio está diminuindo. O presidente do BC lembrou que ontem foram divulgados dados que mostram que essa parcela da dívida pública mobiliária federal interna atrelada ao dólar atingiu o menor patamar. "O fato concreto é que o Brasil vai muito bem", disse. Inflação será analisada na ata do Copom Ele destacou que o Banco Central tem trabalhando para garantir as condições de desenvolvimento sustentado da economia. Meirelles não quis comentar a alta do preço do petróleo no mercado internacional e o seu impacto na inflação. A pergunta foi feita por um parlamentar do PTB, no evento organizado pelo partido, que terminou no início da tarde de hoje. Meirelles disse que sobre este assunto o BC só fala pela ata do Copom, que será divulgada amanhã.