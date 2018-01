Meirelles afirma que economia repousa sobre fundamentos sólidos O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse nesta quinta-feira ao chegar ao Ministério da Fazenda que a economia brasileira "repousa hoje sobre fundamentos sólidos". "Todos os indicadores são resultado de uma política que é ancorada na realidade brasileira, que visa construir uma rota de crescimento sustentado", disse Meirelles, ao ser questionado sobre a forma como o governo poderia blindar a economia contra a crise política. "Portanto, a economia brasileira continuará seguindo sua rota de cada vez mais aumentar nosso crescimento potencial", completou o presidente do BC, que participa hoje da reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN).